Симоньян объяснила смелость Зеленского наркотиками

Симоньян заявила, что Зеленский ведет себя как бессмертный из-за кокаина

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, употребляет кокаин — именно поэтому он демонстрирует смелость и ведет себя «как бессмертный», считает главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Таким мнением она поделилась в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«И когда люди в частных беседах спрашивают, почему Зеленский ведет себя так... он что, бессмертный? Я вот всем объясняю, что он такой, типа "бессмертный", потому что это — кокаин», — сказала журналистка.

Она пояснила, что, по словам знающих людей, этот наркотик имеет такой эффект.

Ранее Симоньян назвала талантом президента России Владимира Путина то, что он всегда оказывается прав.