Симоньян рассказала о таланте Путина

Симоньян: Талант Путина заключается в том, что он всегда прав

Президент России Владимир Путин всегда знает, что нужно делать, и всегда оказывается прав, даже если сперва окружающие считают, что следовало бы поступить иначе. Талант российского лидера заключается в том, что он принимает только верные решения, заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Есть, наверное, такие люди, у которых просто талант быть правым. Есть люди с уникальным слухом, есть с уникальным зрением, есть с чем-то таким еще уникальным... А есть талант — быть правым», — сказала журналистка.

Симоньян вспомнила, как за год до начала спецоперации на Украине она вместе с другими журналистами посетила Донбасс, после чего состоялась встреча с Путиным. По ее словам, тогда всех мучил вопрос, почему Россия не защищает жителей этого региона.

«Нас так распирало: "Как же, почему же мы не начинаем, почему же мы не защищаем этих людей? Это же надо было сделать еще вчера, почему же нет?" А потом... оказалось, что нельзя было "еще вчера". Оказалось, что он-то понимал, что воевать мы будем не с Украиной, как нам казалось, а со всем так называемым коллективным Западом», — пояснила Симоньян.

Президент понимал, что необходимо подготовиться к грядущему конфликту, усилить армию, укрепить экономику. В связи с этим журналистка призвала доверять решениям Путина, потому что за время, что он находится на посту главы государства, он «все время оказывался прав».

Ранее Симоньян заявила, что самой главной мечтой коллективного Запада является появление у россиян усталости от специальной военной операции.