Симоньян: Запад мечтает, чтобы у россиян появилась усталость от СВО

Самой главной мечтой коллективного Запада является появление у россиян усталости от специальной военной операции (СВО). Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

«Их расчет (коллективного Запада), что наши люди устанут. Это, я уверена, не сбудется, но для них — это самая мякотка, самый лакомый кусочек, лакомый, вкусненький самый такой вариантик», — раскрыла Симоньян.

Она напомнила, как в свое время Российская империя потеряла Польшу и Финляндию, а СССР распался, лишившись 14 республик. По словам Симоньян, коллективный Запад хочет, «чтобы мы сами себя отсекли».

Ранее член Российско-германской внешнеторговой палаты, глава строительной компании Bavaria-Bau Вальдемар Эбергардт заявил, что Западные лидеры понимают, что никакими санкциями Россию не победить, а в отношениях с ней уже достигнуто дно и оттуда надо для своего же блага скорее выбираться.