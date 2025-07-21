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07:57, 21 июля 2025Экономика

Запад осознал невозможность победить Россию санкциями

Глава Bavaria-Bau Эбергардт: Запад осознает, что Россию санкциями не победить
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Западные лидеры понимают, что никакими санкциями Россию не победить, а в отношениях с ней уже достигнуто дно и оттуда надо для своего же блага скорее выбираться. Об этом заявил член Российско-германской внешнеторговой палаты, глава строительной компании Bavaria-Bau Вальдемар Эбергардт в беседе с РИА Новости.

Во всяком случае немецкий бизнес, по его мнению, «все активнее это пытается объяснить политикам».

Ранее вступил в силу новый, 18-й пакет санкций Евросоюза против России. Как следует из документа, потолок цен на российскую нефть вновь был снижен — до 47,65 доллара за баррель.

Позже в Германии признали вред от санкций против России.

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