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04:33, 19 июля 2025Мир

Вступил в силу 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза

Вступил в силу 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Вступил в силу новый, 18-й, пакет санкций Евросоюза против России. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, которое опубликовано в «Официальном журнале ЕС».

Как следует из документа, «потолок цен» на российскую нефть вновь был снижен — до 47,65 доллара за баррель. Кроме того, под санкции подпали 105 танкеров, которые ее перевозят. Помимо этого, введен запрет на любые транзакции, связанные с «Северными потоками».

В черный список Евросоюза попали 22 банка. Также теперь всем подсанкционным российским финансовым организациям запрещены любые финансовые транзакции с Евросоюзом. Также в новом пакете санкций говорится об экспортных ограничениях и расширении черного списка юридических и физических лиц.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что санкционные пакеты ЕС против России бумерангом загонят Европу в энерготупик.

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