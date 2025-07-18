Слуцкий: Санкционные пакеты ЕС против РФ бумерангом загонят Европу в энерготупик

Пакеты антироссийских санкций Евросоюза бумерангом ударяют по самой Европе, загоняя страны союза в энерготупик. Об этом заявил в Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, высказываясь об утверждении ЕС 18-го пакета санкций.

«Введение новых санкций — дорога в никуда. Все они загоняют страны континента в энерготупик. Россия при этом уверенно противостоит как военному, так и финансово-экономическому давлению Запада», — подчеркнул депутат.

Политик добавил, что санкции не способны заставить РФ предать свои интересы или отказаться от целей спецоперации (СВО) на Украине. «Цифры говорят сами за себя: в прошлом году ВВП в России вырос на 4,3 процента, а в Еврозоне всего на 0,7 процента», — обратил внимание Слуцкий.

По словам парламентария, российский МИД примет контрмеры в ответ на введенные ограничения. В итоге Лондон и Париж сами разрушают экономическое благополучие своих стран, вынуждая население оплачивать боевые действия на Украине.

18-й пакет санкций ЕС против РФ включает в себя рестрикции против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», а также снижение потолка цен на российскую нефть с 60 до 47,6 доллара за баррель.