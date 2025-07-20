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13:59, 20 июля 2025Интернет и СМИ

В Германии признали вред от санкций против России

Junge Welt: В Германии не спорят с тем, что санкции против России вредят Европе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Yoruk Isik / Reuters

В Германии не спорят с тем, что санкции против России вредят Европе. Об этом говорится в статье немецкого издания Junge Welt.

Авторы материала отметили, что российская сторона спокойно отреагировала на решение о новом пакете санкций Евросоюза.

«Более того, страны, введшие санкции, сами себе навредили. Немецкие машиностроители с этим не спорят», — говорится в статье.

Ранее вступил в силу новый, 18-й пакет санкций Евросоюза против России. Как следует из документа, потолок цен на российскую нефть вновь был снижен — до 47,65 доллара за баррель. Кроме того, под санкции попали 105 танкеров, которые ее перевозят. Помимо этого, введен запрет на любые трансакции, связанные с «Северными потоками».

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