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23:40, 23 июля 2025Россия

В Стамбуле завершился третий раунд переговоров России и Украины. О чем договорились стороны?

В Стамбуле завершились переговоры России и Украины, они продлились менее часа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Гучек / РИА Новости

Россия и Украина завершили переговоры в Стамбуле. Третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями начался около 20:30 по московскому времени во Дворце Чираган и продлился порядка 40 минут.

Собеседник ТАСС уточнил, что встреча Москвы и Киева, посвященная урегулированию конфликта на Украине, завершилась в среду, 23 июля, и не будет продолжена в четверг.

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Также сообщалось, что главы делегаций России и Украины на переговорах Владимир Мединский и Рустем Умеров проводили встречу тет-а-тет. Территория дворца была оцеплена.

Россия и Украина договорились об обмене военных и гражданских лиц

Делегации сторон договорились об обмене военных и гражданских лиц.

Продолжая обмен военнопленными, мы договорились о том, что в ближайшее время будет проведен обмен еще не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны

Владимир МединскийПомощник президента России

Помощник президента России также отметил, что Москва готова передать украинской стороне еще три тысячи тел бойцов ВСУ. Он пояснил, что передача тел украинской стороне связана с рядом технических факторов. В частности, речь идет о наличии на Украине специального автотранспорта и рефрижераторов.

Мединский подчеркнул, что это число может вырасти, если «они найдут у себя (больше) наших». По его словам, около 30 жителей Курской области, «эвакуированных» украинской армией, все еще не вернулись домой и остаются на территории Украины.

Состоялся новый обмен пленными между Россией и Украиной

В Министерстве обороны РФ сообщили, что 23 июля состоялся новый обмен пленными между Россией и Украиной в соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле.

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По данным ведомства, в данный момент российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается медицинская и психологическая помощь. Позднее они вернутся в Россию для прохождения реабилитации в лечебных учреждениях Минобороны.

Украинский лидер подтвердил обмен пленными, о котором заявило российское ведомство.

Сегодня состоялся девятый этап обмена, о котором договорено в Стамбуле. Домой возвращаются тяжелобольные и тяжелораненые защитники

Владимир ЗеленскийПрезидент Украины

Источник в силовых структурах РФ заявил, что вернувшихся на Украину после обмена пленными с Россией бойцов ВСУ пытаются определить в штрафные батальоны. На большинство из них заводят уголовные дела о дезертирстве. Отмечается, что такая схема может быть рассчитана на то, что спецслужбам удастся вернуть побывавших в российском плену украинцев обратно на фронт, уже в составе штрафных подразделений ВСУ.

Украина предложила провести встречу Путина и Зеленского в августе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны и глава переговорной группы Украины Рустем Умеров заявил, что Киев предложил Москве провести встречу президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского до конца августа. По словам Мединского, Россия донесла до Украины, что встреча Путина и Зеленского должна быть хорошо проработана.

Сам Зеленский заявлял, что Москва и Киев могут начать обсуждение встречи президентов России и Украины после проведения обмена военнопленными и телами военнослужащих в соответствии со стамбульскими договоренностями.

Также заявление о подготовке встречи Путина и Зеленского сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что назначать ее без большой предварительной работы нецелесообразно.

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