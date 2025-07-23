В Стамбуле завершился третий раунд переговоров России и Украины. О чем договорились стороны?

Россия и Украина завершили переговоры в Стамбуле. Третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями начался около 20:30 по московскому времени во Дворце Чираган и продлился порядка 40 минут.
Собеседник ТАСС уточнил, что встреча Москвы и Киева, посвященная урегулированию конфликта на Украине, завершилась в среду, 23 июля, и не будет продолжена в четверг.
Также сообщалось, что главы делегаций России и Украины на переговорах Владимир Мединский и Рустем Умеров проводили встречу тет-а-тет. Территория дворца была оцеплена.
Россия и Украина договорились об обмене военных и гражданских лиц
Делегации сторон договорились об обмене военных и гражданских лиц.
Продолжая обмен военнопленными, мы договорились о том, что в ближайшее время будет проведен обмен еще не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны
Помощник президента России также отметил, что Москва готова передать украинской стороне еще три тысячи тел бойцов ВСУ. Он пояснил, что передача тел украинской стороне связана с рядом технических факторов. В частности, речь идет о наличии на Украине специального автотранспорта и рефрижераторов.
Мединский подчеркнул, что это число может вырасти, если «они найдут у себя (больше) наших». По его словам, около 30 жителей Курской области, «эвакуированных» украинской армией, все еще не вернулись домой и остаются на территории Украины.
Состоялся новый обмен пленными между Россией и Украиной
В Министерстве обороны РФ сообщили, что 23 июля состоялся новый обмен пленными между Россией и Украиной в соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле.
По данным ведомства, в данный момент российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается медицинская и психологическая помощь. Позднее они вернутся в Россию для прохождения реабилитации в лечебных учреждениях Минобороны.
Украинский лидер подтвердил обмен пленными, о котором заявило российское ведомство.
Сегодня состоялся девятый этап обмена, о котором договорено в Стамбуле. Домой возвращаются тяжелобольные и тяжелораненые защитники
Источник в силовых структурах РФ заявил, что вернувшихся на Украину после обмена пленными с Россией бойцов ВСУ пытаются определить в штрафные батальоны. На большинство из них заводят уголовные дела о дезертирстве. Отмечается, что такая схема может быть рассчитана на то, что спецслужбам удастся вернуть побывавших в российском плену украинцев обратно на фронт, уже в составе штрафных подразделений ВСУ.
Украина предложила провести встречу Путина и Зеленского в августе
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны и глава переговорной группы Украины Рустем Умеров заявил, что Киев предложил Москве провести встречу президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского до конца августа. По словам Мединского, Россия донесла до Украины, что встреча Путина и Зеленского должна быть хорошо проработана.
Сам Зеленский заявлял, что Москва и Киев могут начать обсуждение встречи президентов России и Украины после проведения обмена военнопленными и телами военнослужащих в соответствии со стамбульскими договоренностями.
Также заявление о подготовке встречи Путина и Зеленского сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что назначать ее без большой предварительной работы нецелесообразно.