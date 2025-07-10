Зеленский высказался о подготовке к встрече с Путиным

Зеленский: После обменов Киев и Москва могут начать обсуждать встречу лидеров

Москва и Киев могут начать обсуждение встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского после проведения обменов военнопленными и телами военнослужащих в соответствии со стамбульскими договоренностями. Об этом заявил украинский лидер, передает Telegram-канал «Новини.LIVE».

«Мы должны завершить то, о чем стороны договорились на второй встрече. Закончить с теми обменами, о которых договорились в Стамбуле. Я думаю, что в ближайшее время соответствующие движения осуществятся. И только после этого команды могут обсуждать действенный вариант о подготовке встречи лидеров», — объяснил Зеленский.

Политик добавил, что желаемый формат встречи предусматривает участие не только Киева и Москвы, но и Вашингтона. Он также рассказал, что организовать переговоры с российским президентом предлагают Ватикан, Австрия, Швейцария и Турция.

Зеленский вместе с тем заявил, что получил от президента США Дональда Трампа сигналы о возобновлении помощи. Он охарактеризовал переговоры с американским лидером как очень конструктивные и позитивные.

