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12:59, 23 июля 2025Бывший СССР

В Кремле заявили о подготовке встречи Путина и Зеленского

Песков: Без большой работы назначать встречу Путина и Зеленского нецелесообразно
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Работа по согласованию проектов меморандумов России и Украины является подготовкой к вероятной встрече президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, без большой предварительной работы назначать встречу политиков нецелесообразно.

«Иначе на высшем уровне придется выполнять вот эту черновую, очень сложную и очень емкую работу», — объяснил журналистам официальный представитель Кремля.

Песков вместе с тем высказался о составе российской делегации в Стамбуле. Он уточнил, что переговорную группу по-прежнему возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

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