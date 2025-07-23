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12:50, 23 июля 2025Мир

Кремль высказался о составе российской делегации в Стамбуле

Песков: Состав делегации РФ в Стамбуле не изменился, ее возглавляет Мединский
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Состав российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле не изменился, ее по-прежнему возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Коллега Мединский возглавляет нашу делегацию, у нас изменений в составе нет, тот же состав», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков подтвердил, что третий раунд переговоров с представителями Украины в Стамбуле состоится в среду, 23 июля. Он также сообщил, что российская делегация уже вылетела в Турцию.

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