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12:48, 23 июля 2025Мир

Кремль назвал окончательную дату переговоров с Украиной

Песков сообщил, что переговоры России и Украины пройдут 23 июля в Стамбуле
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским отправилась в Стамбул на переговоры с делегацией Украины, которые запланированы на среду, 23 июля. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Действительно, российская делегация отправилась в Стамбул, и это правда, что на вечер там запланированы переговоры. Это будет третий раунд российско-украинских переговоров», — указал пресс-секретарь президента России.

По словам Пескова, представители стран обсудят, в первую очередь, проекты меморандумов по урегулированию украинского кризиса, а также «продолжение взаимных обменов». При этом он не исключил, что в ходе дискуссий «могут подниматься и другие темы, решение об этом будут принимать главы делегаций».

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что третий раунд переговоров России и Украины запланирован на 24 июля, а прилет делегаций в Стамбул возможен 23 июля.

Однако пресс-служба администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана указала на то, что переговоры состоятся именно 23 июля, в 19:00 по мск. Ожидается, что встреча пройдет во дворце Чираган и продлится не дольше одного дня.

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