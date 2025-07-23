Кремль назвал окончательную дату переговоров с Украиной

Песков сообщил, что переговоры России и Украины пройдут 23 июля в Стамбуле

Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским отправилась в Стамбул на переговоры с делегацией Украины, которые запланированы на среду, 23 июля. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Действительно, российская делегация отправилась в Стамбул, и это правда, что на вечер там запланированы переговоры. Это будет третий раунд российско-украинских переговоров», — указал пресс-секретарь президента России.

По словам Пескова, представители стран обсудят, в первую очередь, проекты меморандумов по урегулированию украинского кризиса, а также «продолжение взаимных обменов». При этом он не исключил, что в ходе дискуссий «могут подниматься и другие темы, решение об этом будут принимать главы делегаций».

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что третий раунд переговоров России и Украины запланирован на 24 июля, а прилет делегаций в Стамбул возможен 23 июля.

Однако пресс-служба администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана указала на то, что переговоры состоятся именно 23 июля, в 19:00 по мск. Ожидается, что встреча пройдет во дворце Чираган и продлится не дольше одного дня.