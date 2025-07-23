Стало известно время начала переговоров России и Украины

Переговоры России и Украины состоятся вечером 23 июля в Стамбуле

Третий раунд российско-украинских переговоров по вопросу урегулирования конфликта состоится 23 июля в 19:00 мск в Стамбуле. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает украинское издание «Политика страны».

«Третий раунд переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле состоится сегодня (23 июля) в 19:00 по московскому времени», — отмечается в публикации.

Также информацию подтвердил ряд турецких СМИ, однако российская сторона на данный момент публично не подтверждала свое участие в возможной встрече.

Ранее стало известно, что в Стамбуле идет подготовка к следующему раунду переговоров между Россией и Украиной. Ожидается, что встреча пройдет вечером в среду, 23 июля, во дворце Чираган и продлится не дольше одного дня.