Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:48, 23 июля 2025Мир

Стало известно время начала переговоров России и Украины

Переговоры России и Украины состоятся вечером 23 июля в Стамбуле
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Третий раунд российско-украинских переговоров по вопросу урегулирования конфликта состоится 23 июля в 19:00 мск в Стамбуле. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает украинское издание «Политика страны».

«Третий раунд переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле состоится сегодня (23 июля) в 19:00 по московскому времени», — отмечается в публикации.

Также информацию подтвердил ряд турецких СМИ, однако российская сторона на данный момент публично не подтверждала свое участие в возможной встрече.

Ранее стало известно, что в Стамбуле идет подготовка к следующему раунду переговоров между Россией и Украиной. Ожидается, что встреча пройдет вечером в среду, 23 июля, во дворце Чираган и продлится не дольше одного дня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме нашли плюсы от идеи круглогодичного призыва в армию в России

    Зеленский рассказал о работе над справедливостью на Украине

    Россиян предупредили о риске отравиться из-за популярного устройства на кухне

    В Госдуме отчитались о выполнении послания Путина Федеральному собранию

    В России оценили необходимость запрета WhatsApp

    «Почта России» отреагировала на сообщения о пенсионных деньгах

    Женщина-пилот напилась перед рейсом и сорвала вылет самолета со 198 пассажирами

    В России ответили на слова Сырского о новом наступлении ВСУ

    Популярный российский блогер Литвин сыграл свадьбу за 100 миллионов рублей

    Раскрыто время начала переговоров России и Украины в Стамбуле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости