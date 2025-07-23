Зеленский утвердил состав делегации на переговорах с Россией. Кто представит страны и чего ждать от встречи?

Зеленский утвердил делегацию Украины из 14 человек на переговоры с Россией

В крупнейшем городе Турции — Стамбуле — идет подготовка к третьему раунду переговоров между Россией и Украиной. Ожидается, что встреча пройдет вечером в среду, 23 июля, во дворце Чираган и продлится не дольше одного дня. Россию на мероприятии будут представлять те же переговорщики, что и на ранее прошедших мероприятиях, а вот президент Украины Владимир Зеленский в последний момент изменил состав делегации.

Утром 23 июля, в день предполагаемой встречи, украинский лидер расширил переговорную группу с 12 до 14 человек.

Из указа, опубликованного на его сайте, следует, что к украинской делегации присоединился представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Колбаса, а также заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Острянский. Кроме того, произошла одна замена: вместо начальника управления международного и операционного права центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексея Маловецкого на переговоры отправится его заместитель Андрей Фомин.

Возглавлять команду по-прежнему будет Рустем Умеров — бывший министр обороны, а теперь секретарь Совета национальной безопасности и обороны. В ее состав вошли представители украинской разведки, министерства иностранных дел и офиса президента Украины.

Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости / POOL

Кто будет представлять Россию?

По словам источника ТАСС, российская команда будет меньше украинской. Ее представят восемь человек — четыре основных члена делегации и четыре эксперта.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 июля также сообщал об отсутствии изменений в составе российской переговорной группы.

Как и в двух предыдущих раундах, возглавлять российскую делегацию будет помощник президента России Владимир Мединский. Вместе с ним в команде будет заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин, начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков и заместитель главы российского МИД Михаил Галузин.

После второй встречи делегаций генеральный секретарь НАТО Марк Рютте раскритиковал состав переговорщиков от Москвы. Он назвал несерьезным отправку на встречу с Украиной в Стамбуле историка.

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова генсека НАТО абракадаброй. Представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что Мединский является помощником президента России. «По табелю это выше, чем федеральный министр, он выше, чем тот, кто возглавляет делегацию Украины», — сказал он.

Чего ждать от переговоров?

По словам Зеленского, украинская сторона желает обсудить возвращение пленных и вывезенных детей, а также подготовку возможной встречи лидеров двух стран.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о намерении поднять вопрос установления перемирия и прекращения боевых действий. В связи с этим он указал, что российская делегация, которая прибудет на переговоры в Стамбуле, должна иметь мандат для обсуждения ключевых тем.

По данным осведомленных источников, 23 июля делегации двух стран могут обсудить проекты меморандумов о видении мирного урегулирования, которыми обменялись ранее, и гуманитарные вопросы.

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что стороны затронут в основном технические и гуманитарные вопросы. Он указал, что итоги встречи трудно прогнозировать, и выразил надежду, что обмены пленными, ранеными и телами погибших с Украиной продолжатся.

При этом в Кремле призвали не ждать «прорывов из разряда чудес» во время переговоров. По мнению Пескова, для этого нет никакого повода. «Вряд ли это возможно в нынешней ситуации», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что в Москве не склонны разделять скепсис относительно результативности таких встреч. По его словам, уже достигнутые договоренности об обменах военнослужащими с Киевом являются ощутимым результатом.

В то же время директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин отметил, что переговоры лишь отсрочат обострение конфликта. Он указал, что страны Запада по-прежнему хотят нанести России стратегическое поражение и использует дипломатию как паузу для пополнения своих запасов оружия и новых поставок Киеву.