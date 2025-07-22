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01:53, 22 июля 2025Бывший СССР

МИД Украины раскрыл ожидания от российской делегации на переговорах в Стамбуле

Сибига: Встреча с РФ в Стамбуле должна быть предметной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПереговоры в Стамбуле

Фото: Pixabay

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российская делегация, которая прибудет на переговоры в Стамбуле, должна иметь мандат для обсуждения ключевых вопросов. Ожидания Киева он раскрыл на совместной с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро пресс-конференции в Киеве, передает «Укринформ».

В частности, речь идет об установлении перемирия и прекращении боевых действий. «Мы настаиваем на перемирии. И очень важно, чтобы эти возможные встречи в случае согласования возможной даты были предметные», — подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства.

Сибига напомнил, что Киев предлагал для обсуждения стратегических вопросов провести встречу на уровне лидеров России и Украины с участием президентов США и Турции, европейских лидеров. «Мы считаем, что такое развитие, безусловно, повлияло бы на дальнейшую динамику процесса достижения перемирия», — добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую встречу с российской стороной в среду, 23 июля. Он отметил, что украинская сторона намерена обсудить возвращение пленных и вывезенных детей, а также подготовку возможной встречи лидеров двух стран.

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