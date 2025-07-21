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18:00, 21 июля 2025Бывший СССР

Зеленский раскрыл планы на новый раунд переговоров с Россией в Стамбуле

Зеленский раскрыл планы на новый раунд переговоров с РФ в Стамбуле
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл планы на новый раунд переговоров с Россией в Стамбуле. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По его словам, главной темой для Киева на этих переговорах будет возвращение пленных. Он также напомнил, что настоящего результата в контексте завершения конфликта можно добиться только на встрече на уровне лидеров. Зеленский призвал послов информировать другие страны о необходимости именно такого переговорного подхода, а также обеспечивать Украине необходимую поддержку.

Ранее Зеленский рассказал о работе по военным поставкам для Украины. Он добавил, что ожидает в течение десяти дней доклада секретаря Совета безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова по аудиту соглашений и конкретных сроков реализации договоренностей.

До этого Зеленский поставил ряд задач новому министру обороны Денису Шмыгалю. По его словам, одной из приоритетных задач для Вооруженных сил Украины является подготовка операторов дронов-перехватчиков.

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