Зеленский рассказал о работе по военным поставкам для Украины

Зеленский: Нужно добиться выполнения договоренностей по военным поставкам

Президент Украины Владимир Зеленский дал указание правительству добиться выполнения всех договоренностей по военным поставкам для республики. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, у Киева заключены сотни сделок со странами — партнерами по поставкам оружия, есть совместные производства и инвестиции. Он добавил, что ожидает в течение десяти дней доклада секретаря Совета безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова по аудиту соглашений и конкретных сроков реализации договоренностей.

«Каждый руководитель в сфере обороны знает, какие у нас дефициты, какие сильные стороны наших производств и что именно является приоритетом для партнеров», — написал Зеленский.

Ранее Зеленский поставил ряд задач новому министру обороны Денису Шмыгалю. По его словам, одной из приоритетных задач для Вооруженных сил Украины является подготовка операторов дронов-перехватчиков.