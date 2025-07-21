Зеленский поставил задачи новому министру обороны

Зеленский поручил Шмыгалю увеличить долю украинского оружия в ВСУ до 50 %

Президент Украины Владимир Зеленский поставил ряд задач новому министру обороны Денису Шмыгалю. Об этом сообщает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«За шесть месяцев увеличить долю украинского оружия в ВСУ до 50 процентов», — поручил он решить один из проблемных вопросов.

По словам Зеленского, одной из приоритетных задач для Вооруженных сил Украины (ВСУ) является подготовка операторов дронов-перехватчиков. Он также отметил необходимость в полном обеспечении воздушных сил и всех подразделений противовоздушной обороны.

Ранее новый украинский премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский договорились об инвестициях в производство дронов на Украине и их закупке США. Она отметила, что новый министр обороны Денис Шмыгаль будет разрабатывать это предложение с Вашингтоном.