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20:24, 18 июля 2025Бывший СССР

Трамп и Зеленский договорились о производстве на Украине дронов для США

Свириденко: Трамп и Зеленский договорились о производстве на Украине дронов
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский договорились об инвестициях в производство дронов на Украине и их закупке Соединенными Штатами. Об этом заявила новый украинский премьер-министр Юлия Свириденко, передает ТАСС.

«Есть политическая договоренность. Речь идет об инвестициях в расширение производства на Украине. Сейчас уже новый министр обороны [Денис] Шмыгаль будет разрабатывать это предложение с американской стороной. Дальше уже будет техническая работа», — сказала она.

Ранее Свириденко рассказала об итогах первого заседания правительства. Она отметила, что планы действий, разработанные министрами, будут представлены публично.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон помог помирить Трампа и Зеленского.

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