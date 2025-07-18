Трамп и Зеленский договорились о производстве на Украине дронов для США

Свириденко: Трамп и Зеленский договорились о производстве на Украине дронов

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский договорились об инвестициях в производство дронов на Украине и их закупке Соединенными Штатами. Об этом заявила новый украинский премьер-министр Юлия Свириденко, передает ТАСС.

«Есть политическая договоренность. Речь идет об инвестициях в расширение производства на Украине. Сейчас уже новый министр обороны [Денис] Шмыгаль будет разрабатывать это предложение с американской стороной. Дальше уже будет техническая работа», — сказала она.

Ранее Свириденко рассказала об итогах первого заседания правительства. Она отметила, что планы действий, разработанные министрами, будут представлены публично.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон помог помирить Трампа и Зеленского.