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20:56, 17 июля 2025Бывший СССР

Новый премьер-министр Украины рассказала об итогах первого заседания правительства

Новый премьер Украины Свириденко: Каждый министр должен определить план действий
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела первое заседание правительства. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Каждый министр должен в максимально короткие сроки определить конкретный план действий», — рассказала она об итогах встречи.

По ее словам, заседание было проведено сразу после голосования в парламенте. Свириденко также отметила, что планы действий, разработанные министрами, будут представлены публично.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада одобрила Свириденко на должность премьер-министра Украины. Некоторые парламентарии голосовали против, потому что такая процедура противоречит закону о военном положении.

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