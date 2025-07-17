Новый премьер-министр Украины рассказала об итогах первого заседания правительства

Новый премьер Украины Свириденко: Каждый министр должен определить план действий

Новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела первое заседание правительства. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Каждый министр должен в максимально короткие сроки определить конкретный план действий», — рассказала она об итогах встречи.

По ее словам, заседание было проведено сразу после голосования в парламенте. Свириденко также отметила, что планы действий, разработанные министрами, будут представлены публично.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада одобрила Свириденко на должность премьер-министра Украины. Некоторые парламентарии голосовали против, потому что такая процедура противоречит закону о военном положении.