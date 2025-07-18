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16:02, 18 июля 2025Мир

Раскрыта роль Макрона в примирении Трампа и Зеленского

WP: Макрон помог помирить Трампа и Зеленского
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон помог помирить американского лидера Дональда Трампа со своим украинским коллегой Владмиром Зеленским. Об этом со ссылкой на высокопоставленные европейские источники сообщает газета The Washington Post (WP).

«По словам двух европейских дипломатов, президент Франции Макрон оказал особую помощь, используя свои давние, хотя порой и непростые, отношения с Трампом, чтобы донести идею, что поддержка Украины поможет Белому дому добиться побед», — передает издание.

Ранее Зеленский понадеялся, что Трамп сможет наконец остановить украинский конфликт.

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