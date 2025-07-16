Зеленский возложил надежды на Трампа

Зеленский: Трамп сможет остановить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп сможет остановить конфликт на Украине. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

«Президент [США Джо] Байден не смог закончить эту войну, но я уверен, что президент Трамп сможет это сделать», — сказал он.

Ранее Трамп и Зеленский обсудили передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, способных бить по Москве и Санкт-Петербургу. «У администрации Трампа, как и у администрации Байдена, были опасения по поводу недостаточной сдержанности Украины», — передает The Financial Times слова собеседника, осведомленного о ходе переговоров.

До этого Зеленский провел телефонный разговор с Трампом и назвал беседу очень хорошей. Он поблагодарил главу Белого дома за готовность поддерживать Украину.