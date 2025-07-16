Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:39, 16 июля 2025Бывший СССР

Зеленский возложил надежды на Трампа

Зеленский: Трамп сможет остановить конфликт на Украине
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Italian Presidency Press Office / Paolo Giandotti / Handout / Reuters

Президент США Дональд Трамп сможет остановить конфликт на Украине. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

«Президент [США Джо] Байден не смог закончить эту войну, но я уверен, что президент Трамп сможет это сделать», — сказал он.

Ранее Трамп и Зеленский обсудили передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, способных бить по Москве и Санкт-Петербургу. «У администрации Трампа, как и у администрации Байдена, были опасения по поводу недостаточной сдержанности Украины», — передает The Financial Times слова собеседника, осведомленного о ходе переговоров.

До этого Зеленский провел телефонный разговор с Трампом и назвал беседу очень хорошей. Он поблагодарил главу Белого дома за готовность поддерживать Украину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военный судья устроил стрельбу во время дорожного конфликта с таксистом. Откуда у него оружие и какое наказание его ждет?

    Пашинян предпочел выход Армении из ОДКБ разморозке членства

    Трамп узнал о приостановке поставок оружия США Украине в разговоре с иностранным лидером

    «Сапсаны» собрались пустить в новые города

    Россиянин без водительских прав прижал автомобилем к стене женщину с ребенком

    В Подмосковье засыпало поселок

    Туалетную бумагу в России укоротили

    Агата Муцениеце показала внешность без волос

    В Москве полицейские начали проверку «Газели» у хранилища Центробанка

    Баскова призвали никогда больше не петь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости