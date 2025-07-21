Названы темы нового раунда переговоров России и Украины

РФ и Украина могут обсудить меморандумы и гуманитарные вопросы на переговорах

Россия и Украина могут обсудить проекты меморандумов и гуманитарные вопросы во время третьего раунда прямых переговоров между странами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Предполагается обмен мнениями по меморандумам о видении мирного урегулирования, которыми делегации обменялись ранее, и обсуждение ряда гуманитарных вопросов», — рассказал собеседник агентства.

Дата третьего раунда официально не определена. По данным агентства ТАСС, новый раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти в Стамбуле 24-25 июля.