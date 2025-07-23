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09:50, 23 июля 2025Мир

Раскрыты подробности о составе делегации России на переговорах с Украиной

РФ на переговорах с Украиной представят 4 основных члена делегации и 4 эксперта
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В состав российской делегации на переговорах с представителями Украины в Стамбуле будут входить восемь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«В составе российской переговорной группы в Стамбуле по-прежнему четыре основных члена делегации и четыре эксперта», — передает агентство.

14 мая президент Владимир Путин объявил полный состав делегации России на переговорах по Украине в Стамбуле. Главой переговорной группы стал помощник российского лидера Владимир Мединский. Также в качестве делегатов были назначены замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба Вооруженных Сил (ВС) РФ Игорь Костюков.

Помимо основных членов делегации, Москву представляли четверо экспертов. Ими стали первый замначальника информации управления Генштаба Александр Зорин, замначальника Управления президента РФ по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук и замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Виктор Шевцов.

Третий раунд переговоров России и Украины, по предварительным данным, может пройти 23 июля в 19:00 (по московскому времени).

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