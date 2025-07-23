Зеленский изменил состав украинской делегации на переговорах с Россией

Зеленский расширил состав делегации на переговорах с Россией до 14 человек

Президент Украины Владимир Зеленский расширил состав украинской делегации на переговорах с Россией в Стамбуле до 14 человек. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

Ранее от украинской стороны на переговорах присутствовало 12 человек. «Зеленский образовал делегацию на переговоры с Россией в Стамбуле во главе с Умеровым», — появилась информация в Telegram-канале «Интерфакс-Украина».

Отмечается, что Зеленский включил в состав переговорной группы омбудсмена и одного представителя Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

