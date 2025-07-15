Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:05, 15 июля 2025Мир

В Кремле заступились за Мединского перед генсеком НАТО

Песков в ответ Рютте заявил, что Мединский выше главы делегации Украины
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

В Кремле не согласились с заявлением гененерального секретаря НАТО Марка Рютте по поводу состава российской делегации на переговорах с Украиной. Слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова передает РИА Новости.

«Мединский является помощником президента РФ. По табелю это выше, чем федеральный министр, он выше чем тот, кто возглавляет делегацию Украины», — сказал Песков в ответ на критику генсека НАТО в адрес главы российской делегации.

Также представитель Кремля напомнил, что сам Рютте имеет историческое образование, но никогда не проводил« блестящих исторических параллелей, сравнений и экскурсов», как Мединский.

Ранее Рютте заявил, что Россия отправила во главе своей делегации «историка», подразумевая Владимира Мединского, на переговоры с Украиной в Стамбуле. По его мнению, такой шаг является якобы «несерьезным».

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова генсека НАТО о главе российской делегации являются «абракадаброй».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали требования Трампа в разговоре с Зеленским

    Тяжело раненый боец СВО почти 20 месяцев добивался выплат

    Малолетние брат и сестра угнали машину и протаранили патрульный автомобиль

    В Госдуме похвалили Благовещенск за запрет самокатов

    В Кремле рассказали о реакции Путина на слова Трампа

    Женщина инсценировала угрозу взрыва в самолете ради срыва побега сына с любовницей

    МИД России назвал угрозы Трампа ввести пошлины странными

    Рада ратифицировала соглашение о создании трибунала против России

    В Евросоюзе захотели отменить безвизовый режим с Грузией

    В Кремле рассказали о влиянии ухода Умерова на переговорный процесс

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости