В Кремле заступились за Мединского перед генсеком НАТО

Песков в ответ Рютте заявил, что Мединский выше главы делегации Украины

В Кремле не согласились с заявлением гененерального секретаря НАТО Марка Рютте по поводу состава российской делегации на переговорах с Украиной. Слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова передает РИА Новости.

«Мединский является помощником президента РФ. По табелю это выше, чем федеральный министр, он выше чем тот, кто возглавляет делегацию Украины», — сказал Песков в ответ на критику генсека НАТО в адрес главы российской делегации.

Также представитель Кремля напомнил, что сам Рютте имеет историческое образование, но никогда не проводил« блестящих исторических параллелей, сравнений и экскурсов», как Мединский.

Ранее Рютте заявил, что Россия отправила во главе своей делегации «историка», подразумевая Владимира Мединского, на переговоры с Украиной в Стамбуле. По его мнению, такой шаг является якобы «несерьезным».

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова генсека НАТО о главе российской делегации являются «абракадаброй».