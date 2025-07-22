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21:21, 22 июля 2025Мир

Появились сведения о длительности третьего раунда переговоров России и Украины

РИА: Третий раунд переговоров России и Украины может продлиться один день
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Гучек / РИА Новости

Третий раунд переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле, скорее всего, продлится лишь один день. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, переговоры сторон состоятся в среду, 23 июля.

Ранее стало известно, что встреча Киева и Москвы, предварительно, пройдет в среду в 19:00 (по московскому времени) во дворце Чираган.

Как уточнил источник, знакомый с ходом подготовки переговоров, язык общения определят сами делегации.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что темой переговоров станет обсуждение проектов меморандумов Москвы и Киева.

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