Появились сведения о длительности третьего раунда переговоров России и Украины

РИА: Третий раунд переговоров России и Украины может продлиться один день

Третий раунд переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле, скорее всего, продлится лишь один день. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, переговоры сторон состоятся в среду, 23 июля.

Ранее стало известно, что встреча Киева и Москвы, предварительно, пройдет в среду в 19:00 (по московскому времени) во дворце Чираган.

Как уточнил источник, знакомый с ходом подготовки переговоров, язык общения определят сами делегации.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что темой переговоров станет обсуждение проектов меморандумов Москвы и Киева.