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21:12, 22 июля 2025Мир

В Турции рассказали о языке общения на предстоящих переговорах России и Украины

Язык общения на переговорах России и Украины в Стамбуле определят делегации
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Thomas Trutschel / Photothek Media Lab / Global Look Press

Язык общения на переговорах России и Украины в Стамбуле определят сами делегации. Об этом РИА Новости рассказал источник в Турции, знакомый с ходом подготовки переговоров.

«Точно не могу сказать, этот момент определяют сами делегации. Любая помощь в этой связи будет предоставлена», — сообщил он.

До этого источник назвал возможное время начала третьего раунда переговоров — по его словам, он может пройти 23 июля в 19:00 (по московскому времени). «Это еще не окончательная информация: дата и время уточняются», — добавил он.

Ранее о том, что переговоры с делегацией России в Стамбуле состоятся 23 июля, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. О ходе подготовки новой встречи в Турции ему доложил глава переговорной группы Рустем Умеров.

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