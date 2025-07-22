В Турции рассказали о языке общения на предстоящих переговорах России и Украины

Язык общения на переговорах России и Украины в Стамбуле определят делегации

Язык общения на переговорах России и Украины в Стамбуле определят сами делегации. Об этом РИА Новости рассказал источник в Турции, знакомый с ходом подготовки переговоров.

«Точно не могу сказать, этот момент определяют сами делегации. Любая помощь в этой связи будет предоставлена», — сообщил он.

До этого источник назвал возможное время начала третьего раунда переговоров — по его словам, он может пройти 23 июля в 19:00 (по московскому времени). «Это еще не окончательная информация: дата и время уточняются», — добавил он.

Ранее о том, что переговоры с делегацией России в Стамбуле состоятся 23 июля, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. О ходе подготовки новой встречи в Турции ему доложил глава переговорной группы Рустем Умеров.