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20:05, 22 июля 2025Мир

Раскрыты подробности третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле

Третий раунд переговоров РФ и Украины может пройти 23 июля в 19:00 в Стамбуле
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетПереговоры в Стамбуле

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Третий раунд переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле, предварительно, может пройти 23 июля в 19:00 (по московскому времени). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкие источники.

«Ожидается, что переговоры между делегациями Российской Федерации и Украины начнутся в среду во дворце Чираган в 19:00, но это еще не окончательная информация: дата и время уточняются», — сообщил источник агентства.

Ранее стало известно, что Турция отправит на переговоры России и Украины собственную делегацию. Сообщается, что с большой вероятностью в нее войдут глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын и министр иностранных дел страны Хакан Фидан.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры с делегацией России в Стамбуле состоятся 23 июля. По словам украинского лидера, о ходе подготовки новой встречи в Турции ему доложил глава переговорной группы Рустем Умеров.

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