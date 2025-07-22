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17:31, 22 июля 2025Мир

Раскрыты новые участники переговоров России и Украины

Турция направит свою делегацию на переговоры РФ и Украины в Стамбуле
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Турция направит свою делегацию на третий раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

«Будет представлена [турецкая делегация]», — заявил источник агентства на соответствующий вопрос.

Сообщается, что, с большой вероятностью, в состав турецкой делегации войдут глава Национальной разведывательной организации (MİT) Турции Ибрагим Калын и министр иностранных дел страны Хакан Фидан.

По данным ТАСС, переговоры пройдут 24 июля, однако президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с российской делегацией 23 июля.

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