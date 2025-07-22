Россия и Украина проведут третий раунд переговоров в Стамбуле. Когда запланирована встреча и чего ожидают от нее стороны?

ТАСС: Третий раунд переговоров России и Украины состоится в Стамбуле 24 июля

Третий раунд переговоров России и Украины состоится 24 июля, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. «Встреча запланирована на 24 июля, прилет делегаций в Стамбул возможен 23-го», — сказал собеседник агентства.

Ожидается, что переговоры пройдут во дворце Чираган, где и в прошлый раз. Время их начала не уточняется.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую встречу с российской стороной в среду, 23 июля. Будущие переговоры политик обсудил с секретарем Совета национальной безопасности и обороны, бывшим министром обороны республики Рустемом Умеровым.

Обсудил с Рустемом Умеровым подготовку обмена и еще одной встречи в Турции с российской стороной. Умеров доложил, что встреча планируется на среду Владимир Зеленский президент Украины

Российская делегация поедет на переговоры с Украиной в том же составе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос об изменениях в составе делегации для переговоров с Украиной.

С российской стороны нет никаких изменений в переговорной группе Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. 23 мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что американские власти негативно восприняли его участие в переговорах по Украине. Как утверждалось, США предпочли бы не видеть среди участников сторонников «жесткой линии», к которым, по их мнению, относится помощник президента России.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после второй встречи делегаций отмечал, что Россия во главе своей делегации отправила на переговоры с Украиной в Стамбуле историка, это «несерьезно».

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова генсека НАТО о главе российской делегации являются «абракадаброй». В Кремле напомнили, что Мединский является помощником президента РФ. «По табелю это выше, чем федеральный министр, он выше чем тот, кто возглавляет делегацию Украины», — сказал Песков в ответ на критику со стороны Рютте.

Зеленский назвал возможные темы переговоров

Зеленский отметил, что украинская сторона намерена обсудить возвращение пленных и вывезенных детей, а также подготовку возможной встречи лидеров двух стран.

Это сложное направление. И мы все понимаем, что действительно результативные переговоры могут быть только на уровне лидеров Владимир Зеленский президент Украины

Политик призвал послов информировать другие страны о необходимости именно такого переговорного подхода, а также обеспечивать Украине необходимую поддержку.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что российская делегация, которая прибудет на переговоры в Стамбуле, должна иметь мандат для обсуждения ключевых вопросов. В частности, речь идет об установлении перемирия и прекращении боевых действий.

Главой украинской делегации на переговорах с Россией в Стамбуле останется Рустем Умеров.

В России высказались о меморандумах Москвы и Киева

Россия и Украина могут обсудить проекты меморандумов и гуманитарные вопросы во время третьего раунда прямых переговоров между странами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Предполагается обмен мнениями по меморандумам о видении мирного урегулирования, которыми делегации обменялись ранее, и обсуждение ряда гуманитарных вопросов», — рассказал собеседник агентства.

Москва и Киев обменяются проектами меморандумов по урегулированию конфликта на Украине, подтвердил пресс-секретарь президента России.

Есть наш проект меморандума. Есть проект меморандума, который передан украинской стороной. Предстоит обмен мнениями и, собственно, переговоры по этим двум проектам Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что стороны будут обсуждать в основном технические и гуманитарные вопросы. Он указал, что итоги встречи трудно прогнозировать, и выразил надежду, что обмены пленными, ранеными и телами с Украиной продолжатся.

Политолог оценил перспективы нового раунда переговоров

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин оценил перспективы нового раунда переговоров с Украиной в Стамбуле. Он отметил, что они лишь отсрочат обострение конфликта, поскольку Запад по-прежнему хочет нанести России стратегическое поражение и использует дипломатию как паузу для пополнения своих запасов оружия и новых поставок Киеву.

Эксперт напомнил, что аналогичная ситуация была с минскими соглашениями, когда Европа продолжила готовиться к обострению обстановки и перевооружала украинскую армию.

Потому что переговоры — это способ Запада получить какие-то преимущества. Там никто не хочет никаких реальных договоренностей, потому что они должны основываться на том, что стороны принимают нашу формулу или ту, которая была согласована в Стамбуле в 2022 году Алексей Подберезкин политолог

Он добавил, что сейчас у союзников Киева острый дефицит ракет для систем противовоздушной обороны, им нужно около полутора месяцев, чтобы восполнить его. Под эти цели подходят 50 дней, которые президент США Дональд Трамп озвучил в своем ультиматуме России. После этого, по мнению политолога, Украина и европейцы обвинят Москву в неготовности договариваться и передадут украинским военным дальнобойные ракеты.

