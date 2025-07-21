В России рассказали об ожиданиях от третьего раунда переговоров с Украиной

Депутат Чепа: Россия и Украина обсудят мирные меморандумы на новых переговорах

Третий раунд российско-украинских переговоров будет посвящен обсуждению мирных меморандумов, которые подготовили стороны, а также техническим и гуманитарным вопросам, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

Ранее газета Independent Türkçe написала о том, что третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле может состояться 23 или 24 июля.

«Я думаю, что будут обсуждать в основном технические вопросы, гуманитарные вопросы и будут, наверное, обсуждать те меморандумы, которые были подготовлены на втором раунде», — сказал Чепа.

Он отметил, что итоги встречи трудно прогнозировать, потому что на данный момент даже нет понимания кто возглавит украинскую делегацию после отставки Рустема Умерова с поста министра обороны Украины. Чепа также выразил надежду, что обмены пленных, раненных и убитых с Украиной продолжатся.

«Вы знает, что есть такая информация, к сожалению, что украинская сторона сжигает тела в крематории. Это говорит о том, что не стремятся они ни к какому гуманитарному обмену, поэтому они затягивали этот процесс», — сказал Чепа.

Ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко сообщал о том, что президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра обороны страны Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) для того, чтобы обеспечить его статусом для дальнейших переговоров с Россией.

В Кремле высказывались о дате нового раунда переговоров с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнял, что Москва ждет от Киева предложений по дате встречи в Стамбуле. Он добавил, что согласовывать этот вопрос следует после завершения процесса обмена телами военных.

