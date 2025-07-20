Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:49, 20 июля 2025Бывший СССР

Назначение Умерова на новую должность объяснили

Костенко: Назначение Умерова главой СНБО обеспечит статус для переговоров с РФ
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра обороны страны Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) для того, чтобы обеспечить его статусом для дальнейших переговоров с Россией. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, передает ТАСС.

По его мнению, это произошло в связи с тем, чтобы Умеров не был просто человеком «без должности». Парламентарий отметил, что на посту министра нужно было в первую очередь отдавать внимание вопросам обороны и быть постоянно на месте, а чиновник привлекался офисом Зеленского для ведения переговоров в Турции.

18 июля бывшего министра обороны Умерова назначили главой Совета национальной безопасности Украины.

Затем политолог объяснил способность Умерова вести переговоры. По его мнению, не стоит придавать особого значения фигуре Умерова во главе украинской делегации, поскольку вместо него мог оказаться любой человек из окружения Зеленского.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска полностью взяли под контроль критически важное для ВСУ село

    В Германии раскрыли истинные намерения Трампа в отношении России

    Экстренные службы прибыли на место падения обломков в Зеленограде

    Назначение Умерова на новую должность объяснили

    Командование ВСУ устроило ловушку для собственных солдат в Купянске

    Собянин сообщил о новой попытке атаки на Москву

    США предрекли крах из-за поддержки Украины

    Глава IT-компании подал в отставку после скандала на концерте популярной группы

    В российском городе прогремели взрывы

    Раскрыты подробности многолетней дружбы Трампа и Эпштейна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости