Способность Умерова вести переговоры с Россией оценили

Политолог Копатько: Умеров не принимает самостоятельных решений на переговорах

Глобальные стратегические решения насчет переговоров с Россией принимает не Рустем Умеров, глава украинской делегации, а страны Европейского союза (ЕС) и США. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал политолог Евгений Копатько.

По его словам, не стоит придавать особого значения фигуре Умерова во главе украинской делегации, так как на его месте мог оказаться «любой другой политик, приближенный к окружению президента».

«Для Украины международный фактор особенно важен в противостоянии с Россией. Нужно помнить, что все шаги в контексте переговоров принимаются исключительно Зеленским и его ближайшим окружением», — сказал Копатько.

18 июля Умерова назначили главой Совета национальной безопасности Украины.