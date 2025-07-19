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13:42, 19 июля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Способность Умерова вести переговоры с Россией оценили

Политолог Копатько: Умеров не принимает самостоятельных решений на переговорах
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Yves Herman / Reuters

Глобальные стратегические решения насчет переговоров с Россией принимает не Рустем Умеров, глава украинской делегации, а страны Европейского союза (ЕС) и США. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал политолог Евгений Копатько.

По его словам, не стоит придавать особого значения фигуре Умерова во главе украинской делегации, так как на его месте мог оказаться «любой другой политик, приближенный к окружению президента».

«Для Украины международный фактор особенно важен в противостоянии с Россией. Нужно помнить, что все шаги в контексте переговоров принимаются исключительно Зеленским и его ближайшим окружением», — сказал Копатько.

18 июля Умерова назначили главой Совета национальной безопасности Украины.

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