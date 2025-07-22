В России оценили перспективы нового раунда переговоров с Украиной в Стамбуле

Политолог Подберезкин: Новые переговоры в Стамбуле отсрочат обострение конфликта

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в беседе с URA.RU оценил перспективы нового раунда переговоров с Украиной в Стамбуле. Он отметил, что они лишь отсрочат обострение конфликта, поскольку Запад по-прежнему хочет нанести России стратегическое поражение и использует дипломатию как паузу для пополнения своих запасов оружия и новых поставок Киеву.

Эксперт напомнил, что аналогичная ситуация была с минскими соглашениями, когда Европа продолжила готовиться к обострению обстановки и перевооружала украинскую армию.

«Потому что переговоры — это способ Запада получить какие-то преимущества. Там никто не хочет никаких реальных договоренностей, потому что они должны основываться на том, что стороны принимают нашу формулу или ту, которая была согласована в Стамбуле в 2022 году. Это будет означать не замораживание конфликта, а как минимум достижение перемирия на длительное время, но на Западе этого не хотят», — отметил Подберезкин.

Он добавил, что сейчас у союзников Киева острый дефицит ракет для систем противовоздушной обороны, им нужно около полутора месяцев, чтобы восполнить его. Под эти цели подходят 50 дней, которые президент США Дональд Трамп озвучил в своем ультиматуме России. После этого, по мнению политолога, Украина и европейцы обвинят Москву в неготовности договариваться и передадут украинским военным дальнобойные ракеты.

Ранее ТАСС сообщил, что третий раунд переговоров России и Украины состоится в Стамбуле 24 июля. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую встречу с российской стороной в среду, 23 июля.