Песков раскрыл тему нового раунда переговоров с Украиной

Песков: Темой переговоров в Турции станет обсуждение меморандумов Москвы и Киева

Темой российско-украинских переговоров в Турции станет обсуждение проектов меморандумов Москвы и Киева. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Тема переговоров достаточно сложная: помимо других вопросов, конечно, надо будет обсуждать те самые проекты меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда», — отметил представитель Кремля.

Новый раунд переговоров между представителями России и Украины планируют провести во дворце Чираган в Стамбуле.

По данным ТАСС, переговоры пройдут 24 июля, однако президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с российской делегацией 23 июля.