Названо место проведения нового раунда переговоров России и Украины

Новый раунд переговоров с Киевом захотели провести во дворце Чираган в Стамбуле

Третий раунд прямых переговоров между представителями России и Украины захотели провести во дворце Чираган в Стамбуле. О вероятном месте проведения нового этапа переговорного процесса сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Для представителей прессы будет организован медиапарк в саду места проведения встречи», — добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что третий раунд российско-украинских переговоров может пройти в Стамбуле 24-25 июля.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что встреча с российской стороной планируется на среду, 23 июля.