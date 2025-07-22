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11:04, 22 июля 2025Мир

Названо место проведения нового раунда переговоров России и Украины

Новый раунд переговоров с Киевом захотели провести во дворце Чираган в Стамбуле
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: A.Savin / wikipedia

Третий раунд прямых переговоров между представителями России и Украины захотели провести во дворце Чираган в Стамбуле. О вероятном месте проведения нового этапа переговорного процесса сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Для представителей прессы будет организован медиапарк в саду места проведения встречи», — добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что третий раунд российско-украинских переговоров может пройти в Стамбуле 24-25 июля.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что встреча с российской стороной планируется на среду, 23 июля.

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