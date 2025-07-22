Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:51, 22 июля 2025Мир

В Кремле раскрыли ожидания от нового раунда переговоров с Украиной

Песков заявил, что не ждет чудес от переговоров России и Украины в Стамбуле
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Кремль не ждет «прорывов из разряда чудес» на переговорах России и Украины в Стамбуле. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Рассчитывать на какие-то прорывы из разряда чудес, конечно, повода для этого нет никакого. Вряд ли это возможно в нынешней ситуации», — сказал представитель Кремля.

При этом, как отметил Песков, в Москве не разделяют скепсиса по поводу результативности таких встреч с украинской делегацией в Стамбуле. «Тема украинского урегулирования настолько сложна, что достижение договоренностей об обменах или возвращение тел погибших — это уже результативность», — ответил он журналистам.

Ранее агентство ТАСС сообщало, что третий раунд переговоров России и Украины состоится 24 июля. «Встреча запланирована на 24 июля, прилет делегаций в Стамбул возможен 23-го», — сказал источник агентства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умерла председатель Верховного суда России Ирина Подносова. Что стало причиной смерти и кто займет ее место?

    Польских депутатов захотели проверить на трезвость

    Полуголый россиянин бросался на машины на оживленном перекрестке и попал на видео

    Серябкина показала внешность с белыми волосами

    Освобождавшие населенный пункт с мирными жителями бойцы СВО раскрыли подробности боев

    Сосед Азербайджана отдал ему часть территории

    В детском саду в Китае захотели улучшить еду и отравили более сотни детей

    В швейцарских горах нашли походников-нацистов

    Развенчан миф о вреде глютена

    Управление кадровой службы правительства США начало масштабные сокращения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости