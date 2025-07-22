В Кремле раскрыли ожидания от нового раунда переговоров с Украиной

Песков заявил, что не ждет чудес от переговоров России и Украины в Стамбуле

Кремль не ждет «прорывов из разряда чудес» на переговорах России и Украины в Стамбуле. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Рассчитывать на какие-то прорывы из разряда чудес, конечно, повода для этого нет никакого. Вряд ли это возможно в нынешней ситуации», — сказал представитель Кремля.

При этом, как отметил Песков, в Москве не разделяют скепсиса по поводу результативности таких встреч с украинской делегацией в Стамбуле. «Тема украинского урегулирования настолько сложна, что достижение договоренностей об обменах или возвращение тел погибших — это уже результативность», — ответил он журналистам.

Ранее агентство ТАСС сообщало, что третий раунд переговоров России и Украины состоится 24 июля. «Встреча запланирована на 24 июля, прилет делегаций в Стамбул возможен 23-го», — сказал источник агентства.