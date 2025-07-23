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12:44, 23 июля 2025Бывший СССР

В переговорной делегации Украины похвалили коллег из России за два качества

Дипломат из Украины Кислица: Переговорщики из РФ учтивы и компетентны
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Переговорщики из России учтивы и компетентны. Об этом заявил представитель делегации Украины на переговорах в Стамбуле, заместитель министра иностранных дел страны Сергей Кислица, передает РИА Новости.

«Я на протяжении многих лет наблюдал, как чрезвычайно учтивы россияне», — заявил украинский дипломат. Он также отметил компетентность дипломатов из России и их умение проводить встречи.

Кислица также добавил, что это относится и к предыдущим встречам между представителями Москвы и Киева.

В мае официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова президента Украины Владимира Зеленского в адрес российских представителей в Стамбуле. Она заявила, что его слова о «бутафорской» делегации не соответствуют действительности.

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