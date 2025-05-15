Зеленского назвали клоуном в ответ на оскорбление российской делегации

Захарова в ответ на оскорбление Зеленским делегации из России: Клоун и неудачник

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова ответила на оскорбление президента Украины Владимира Зеленского в адрес российских представителей в Стамбуле. Ее слова передает РИА Новости.

После слов украинского политика о якобы «бутафорском уровне» прибывшей на переговоры в Турцию российской делегации дипломат заметила, что подобное мнение о заслуженных людях высказывает «клоун и неудачник».

Ранее Зеленский также прокомментировал уровень подготовки делегации из Киева. Политик назвал состав прибывший в Стамбул группы и заметил, что посетившие встречу политики готовы «принимать любые решения к ожидаемому справедливому миру».