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12:35, 15 мая 2025Бывший СССР

Зеленский назвал состав украинской делегации на переговорах в Стамбуле

Президент Украины Зеленский: Делегация у нас на самом высоком уровне
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / news.ru / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский назвал состав украинской делегации на переговорах в Стамбуле. Его слова передает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Делегация у нас на самом высоком уровне. МИД, мой офис, военные, наши разведки, представители всех наших разведок, кстати, для того, чтобы принимать любые решения к ожидаемому справедливому миру», — заявил политик.

Ранее «Страна.ua» раскрыла состав делегации Украины. Согласно изданию, в переговорах от Украины будут участвовать глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.

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