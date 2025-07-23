Раскрыта судьба вернувшихся на Украину после обмена солдат ВСУ

ТАСС: Вернувшихся после обмена с РФ солдат ВСУ пытаются определить в штрафбаты

Вернувшихся на Украину после обмена пленными с Россией бойцов Вооруженных сил республики (ВСУ) пытаются определить в штрафные батальоны (штрафбаты). На большинство из них заводят уголовные дела о дезертирстве, сообщил источник ТАСС в силовых структурах РФ.

«Почти на всех обменянных из плена солдат возбуждают уголовные дела за дезертирство. В лучшем случае люди сидят без выплат и возможности трудоустройства», — отметил собеседник агентства.

По его словам, такая схема может быть рассчитана на то, что украинским спецслужбам удастся вернуть побывавших в российском плену украинцев обратно на фронт, уже в составе штрафных подразделений ВСУ.