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22:24, 23 июля 2025Россия

Состоялся новый обмен пленными между Россией и Украиной

Минобороны: Состоялся обмен пленными между Россией и Украиной
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

23 июля состоялся новый обмен пленными между Россией и Украиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны РФ.

«23 июля, в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что в данный момент российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается медицинская и психологическая помощь. Позднее они вернутся в Россию для прохождения реабилитации в учреждениях Минобороны.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Павел Больбот отказался от обмена и выразил желание остаться в России. Он признался, что хотел попасть в плен, чтобы воссоединиться с родными.

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