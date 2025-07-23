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21:49, 23 июля 2025Мир

Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились одним днем

ТАСС: Продолжения 3 раунда переговоров РФ и Украины на следующий день не будет
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Третий раунд переговоров о мирном урегулировании конфликта, который проходил между делегациями России и Украины во Дворце Чираган в Стамбуле, завершился в среду одним днем, продолжения в четверг не будет. Об этом сообщил неназванный источник ТАСС.

«Раунд завершен, продолжения не будет», — объявил собеседник агентства.

Встреча российской и украинской делегаций началась около 20:30 по московскому времени и продлилась порядка 40 минут.

Ранее стало известно, что главы делегаций Москвы и Киева на переговорах Владимир Мединский и Рустем Умеров проводили встречу тет-а-тет. Территория дворца была оцеплена.

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