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22:34, 23 июля 2025Россия

Мединский назвал условие для встречи Путина и Зеленского

Мединский: Встреча Путина и Зеленского должна быть хорошо проработана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Мединский

Владимир Мединский. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Главы делегации РФ Владимир Мединский назвал условие для встречи президента России Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Россия донесла до Украины, что встреча Путина и Зеленского должна быть хорошо проработана.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны и глава переговорной группы Украины Рустем Умеров заявил, что Киев предложил Москве провести встречу Путина и Зеленского до конца августа.

До этого заявление о подготовке встречи Путина и Зеленского сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что назначать ее без большой предварительной работы нецелесообразно.

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