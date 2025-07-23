Мединский назвал условие для встречи Путина и Зеленского

Мединский: Встреча Путина и Зеленского должна быть хорошо проработана

Главы делегации РФ Владимир Мединский назвал условие для встречи президента России Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Россия донесла до Украины, что встреча Путина и Зеленского должна быть хорошо проработана.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны и глава переговорной группы Украины Рустем Умеров заявил, что Киев предложил Москве провести встречу Путина и Зеленского до конца августа.

До этого заявление о подготовке встречи Путина и Зеленского сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что назначать ее без большой предварительной работы нецелесообразно.