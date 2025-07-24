Merkur.de: Президент РФ Путин разочарован плохими отношениями с Трампом

По словам источников, близких к Кремлю, российский президент Владимир Путин якобы испытывает недовольство и разочарован тем, как развивается взаимодействие с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом пишет немецкое издание Merkur.de.

Хотя Кремль разочарован и возмущен тем, что с Трампом все не сложилось, (…) Москва продолжит протягивать руку Вашингтону. Они не считают этот раскол непреодолимым бывший высокопоставленный кремлевский чиновник

Также в материале указано, что глава РФ считает своего коллегу эмоциональным и впечатлительным, однако 50-дневный ультиматум главы Белого дома не впечатлил Путина, который, заявляет источник, ставит достижение поставленных целей на Украине выше угроз Трампа. При этом утверждается, что российский президент рассчитывает, что Москва сохраняет влияние на американского лидера.

Появилась информация о возможной встрече Трампа и Путина

На прошлой неделе стало известно, что Трамп, Путин и председатель КНР Си Цзиньпин могут встретиться в Китае в начале сентября. Визит обоих лидеров в Пекин может быть приурочен к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны.

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечает, что конкретных обсуждений о возможной встрече глав государств в Китае не было.

Президент Путин готовится к этой поездке. Заявления из Вашингтона о том, что президент Трамп готовится к этой поездке, именно к этой, мы не слышали Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

Сам Трамп, рассуждая на тему встречи с Путиным, заявляет следующее: «У нас возможны многие встречи, мы решим». При этом он подтвердил, что получил приглашение в Пекин.

Отношение американского лидера к российскому коллеге переменчиво. В последнее время Трамп несколько раз выступал с критикой в адрес Путина, назвав его «суровым парнем» и заявив, что от главы РФ «слышат много чуши». При этом от него исходит и похвала в адрес Путина. «Он профессионал», — считает Трамп.

Достаточно жесткую позицию Трампа в отношении к России, которая сейчас наблюдается, на Западе объясняют влиянием госсекретаря США Марко Рубио.

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Трамп пригрозил ввести против Москвы и ее торговых партнеров тарифы в размере 100 процентов

Соответствующее заявление глава Белого дома сделал в начале прошлой недели. Согласно его заявлению, в случае если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по украинскому конфликту, в отношении РФ и ее партнеров будут введены соответствующие санкции. При этом он указывал, что не хотел бы идти на такой шаг и надеется, что стороны смогут договориться.

Тогда Трамп также обвинил Россию в якобы «пустых разговорах» об урегулировании ситуации на Украине.

Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что президент США желает лично принимать решения по санкциям в отношении РФ.