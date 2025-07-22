Трамп высказался о переговорах с Путиным в Китае

Трамп о переговорах с Путиным в Китае: Возможны многие встречи

Возможно проведение многих встреч. Так президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в рамках своего потенциального визита в Китай, передает Reuters.

«У нас возможны многие встречи, мы решим», — ответил американский лидер на соответствующий вопрос.

Также Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин пригласил его с визитом в Китай. Глава Белого дома пообещал встретиться с ним в «недалеком будущем».

18 июля газета The Times сообщила, что Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться в Китае в начале сентября. По данным издания, визит лидеров в Пекин может быть приурочен к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, которая будет отмечена парадом на площади Тяньаньмэнь 3 сентября.