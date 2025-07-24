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09:49, 24 июля 2025Мир

На Западе узнали отношение Путина к Трампу

Merkur.de: Путин разочарован и зол на то, что отношения с Трампом не сложились
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин зол, что отношения с американским лидером Дональдом Трампом не сложились. Об этом сообщает Merkur.de со ссылкой на источники.

«Кремль разочарован и зол на то, что с Трампом не сложилось», — сказал бывший высокопоставленный кремлевский чиновник.

По словам источника в российском внешнеполитическом истеблишменте, за 50 дней ультиматума, о котором заявил Трамп, может произойти многое, и Путин это знает. Он отметил, что российский лидер считает Трампа эмоциональным и впечатлительным.

«Москва продолжит протягивать руку Вашингтону. Они не считают этот раскол непреодолимым», — сказал собеседник издания.

14 июля Трамп пригрозил ввести против Москвы и ее торговых партнеров тарифы в размере 100 процентов, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по украинскому конфликту. Глава Белого дома также обвинил Россию в якобы «пустых разговорах» об урегулировании ситуации на Украине.

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