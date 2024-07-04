Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:07, 4 июля 2024Мир

Ле Пен напугала НАТО по одной причине

Euractiv: в НАТО испугались выхода Франции из командования альянса из-за Ле Пен
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yves Herman / Reuters

Члены стран НАТО опасаются выхода Франции из военного командования альянса из-за возможной победы правой партии «Национальное объединение», чью фракцию в парламенте страны возглавляет Марин Ле Пен. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники.

«Дипломаты военного блока не исключают возможности, что Франция из-за победы партии Ле Пен может выйти из военного командования, как она уже это делала в 1966 году (...) Ее партия может начать работать в направлении мягкого и деликатного выхода из военной структуры альянса», — передает портал.

Источники на правах анонимности отметили, что Франция в случае победы фракции Ле Пен может предпринять попытку нормализовать отношения с Россией.

Ранее стало известно, что страны-члены НАТО нервничают из-за возможной победы крайне правых на выборах во Франции. Альянс встревожен из-за будущего оказания помощи Киеву в рамках политики партии Ле Пен. Франция наряду с США, Германией и Великобританией оказывает большое влияние на формирование долгосрочной стратегии НАТО. Именно поэтому влияние Парижа больше, чем у выступающих против помощи Украине Венгрии и Словакии.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал способ одномоментно прекратить конфликт с Украиной. Что для этого требуется?

      Путина и Лукашенко накормили чебуреками, куырдаком и тушпарой

      В Госдуме предложили создать систему утилизации органического мусора

      Экс-директор Ротару раскрыл доходы певицы от отеля в Крыму

      Пожилой китаец отстал от туристической группы и без вести пропал в российском городе

      В московском метро мужчина напал на подростков и попал на видео

      Посол России в США вернется в Москву

      Россиянам назвали самые подорожавшие за год продукты

      Россиянкам назвали ускоряющие старение кожи продукты

      Россияне пожелали внедрения цифрового рубля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше