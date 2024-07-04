Ле Пен напугала НАТО по одной причине

Euractiv: в НАТО испугались выхода Франции из командования альянса из-за Ле Пен

Члены стран НАТО опасаются выхода Франции из военного командования альянса из-за возможной победы правой партии «Национальное объединение», чью фракцию в парламенте страны возглавляет Марин Ле Пен. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники.

«Дипломаты военного блока не исключают возможности, что Франция из-за победы партии Ле Пен может выйти из военного командования, как она уже это делала в 1966 году (...) Ее партия может начать работать в направлении мягкого и деликатного выхода из военной структуры альянса», — передает портал.

Источники на правах анонимности отметили, что Франция в случае победы фракции Ле Пен может предпринять попытку нормализовать отношения с Россией.

Ранее стало известно, что страны-члены НАТО нервничают из-за возможной победы крайне правых на выборах во Франции. Альянс встревожен из-за будущего оказания помощи Киеву в рамках политики партии Ле Пен. Франция наряду с США, Германией и Великобританией оказывает большое влияние на формирование долгосрочной стратегии НАТО. Именно поэтому влияние Парижа больше, чем у выступающих против помощи Украине Венгрии и Словакии.

