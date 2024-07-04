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09:28, 4 июля 2024Мир

В Европе заявили о тревожности НАТО из-за выборов во Франции

Euractiv: члены НАТО нервничают из-за возможной победы крайне правых во Франции

Фото: Yara Nardi / Reuters

Страны-члены НАТО нервничают из-за возможной победы крайне правых на выборах во Франции. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники.

«Члены НАТО все больше обеспокоены рисками для сплоченности западного военного альянса, связанными с возможным вхождением французских ультраправых в правительство, а также тем, может ли влияние и приверженность Парижа Украине ослабнуть в ближайшем будущем», — заявили изданию дипломаты из стран альянса на условиях анонимности.

Альянс встревожен из-за будущего оказания помощи Киеву в рамках политики партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая имеет все шансы победить на выборах. Франция наряду с США, Германией и Великобританией оказывает большое влияние на формирование долгосрочной стратегии НАТО, отметили дипломаты. Именно поэтому влияние Парижа больше, чем у выступающих против помощи Украине Венгрии и Словакии.

Ранее лидер партии Марин Ле Пен, которая может одержать победу на внеочередных парламентских выборах, Жордан Барделла заявил, что будет готов поддерживать Киев только при условии, что это не ухудшит отношения Парижа с Москвой.

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      Лина Пивоварова
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